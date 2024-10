Spazionapoli.it - Lobotka, le ultime sul rientro: quante chance ci sono di vederlo in Milan-Napoli

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Stanislavci sarà in? Lesulledi vedere lo slovacco in campo nella sfida di martedì prossimo Ilha ottenuto altri 3 punti vincendo la partita interna contro il Lecce per 1-0, ma i pensieri sigià spostati alla trasferta contro ildi martedì prossimo. La squadra di Conte è imbattuta dalla prima giornata di campionato e ha subito solamente 2 gol nelle8 partite, contro il Parma su rigore e contro il Como con un tiro da fuori area. Una solidità difensiva che dovrà essere l’arma in più per il tour de force che aspetta gli azzurri. Il successo sul Lecce non ha ancora convinto al 100% i tifosi, per una prestazione sì più convincente rispetto a quella vista ad Empoli, ma non ancora dominante soprattutto in termini di gol.