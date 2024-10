Ilnapolista.it - Lo United sta inguaiato. Il Telegraph: “Perde pure con un West Ham scoordinato e senza fiducia”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Continua la débâcle del Manchester. La squadra di ten Hag ha perso 2-1 in casa delHam e ora è quattordicesima in Premier League con 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. La posizione di ten Hag in panchina si complica ulteriormente. Ilcommenta così la sconfitta dello: “Quando si scriverà il necrologio del periodo di Erik ten Hag alla guida del Manchester, questa partita potrebbe essere il reperto A.Il modo in cui la sua squadra è riuscita are qui per la terza volta è indicativo del suo periodo in panchina all’Old Trafford. Per il primo tempo loè sembrato intelligente, unito, organizzato. Si è mosso in modo rapido e fantasioso, con Bruno Fernandes che ha dato il meglio di sé. E ha creato occasioni. Tante. Il problema è che le hanno sprecate tutte.