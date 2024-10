Dilei.it - Leonor, quanto è alta la prima figlia di Letizia di Spagna

(Di domenica 27 ottobre 2024)diè lamaggiore didie di Re Felipe: è nata il 31 ottobre 2005. La futura Regina diè splendida, a dir poco: una forza della natura. Ha conseguito gli studi presso l’UWC Atlantic College in Galles e l’abbiamo vista impegnarsi nell’addestramento militare a Saragozza. Ma? Ecco tutte le curiosità su di lei.didicirca 175 centimetri. La Principessa delle Asturie ha superato sua mamma in altezza (di168 centimetri), mentre l’Infanta Sofia svetta per 180 centimetri. Del resto, buon sangue non mente: Re Felipe è alto ben 197 centimetri. L’altezza, quindi, è un vero e proprio tratto di famiglia, ma non solo. La Principessa delle Asturie ama tenersi in forma con gli allenamenti HIIT: il futuro diè già scritto, tenendo conto che un giorno sarà Regina.