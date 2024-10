Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Serfaty, virus nel telefono per controllarla: accusa all'erede Luxottica (Di domenica 27 ottobre 2024) Leonardo Maria Del Vecchio è accusato anche di aver spiato la sua fidanzata Jessica Serfaty. In un intercettazione si parla di un virus trojan Notizie.virgilio.it - Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Serfaty, virus nel telefono per controllarla: accusa all'erede Luxottica Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di domenica 27 ottobre 2024)Delto anche di aver spiato la sua fidanzata. In un intercettazione si parla di untrojan

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Serfaty, virus nel telefono per controllarla: accusa all'erede Luxottica - Emergono nuove accuse nei confronti di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica, che secondo i pm avrebbe tentato di sorvegliare la fidanzata Jessica Serfaty installando un virus ... (notizie.virgilio.it)

Leonardo Del Vecchio spiava la fidanzata: “Da quello che so è innamorato di un altro…” - Ci sarebbe anche la gelosia tra le motivazioni che hanno indotto il 29enne figlio dello scomparso patron di Luxottica, a rivolgersi alla Equalize srl ... (dire.it)

La festa in barca per piazzare il trojan: Del Vecchio jr voleva spiare la futura moglie. Il finto dossier sul fratello - Leonardo Maria Del Vecchio, figlio dello scomparso patron di Luxottica, avrebbe mandato degli emissari per commissionare lavori molto particolari alla Equalize di Enrico Pazzali, al centro dell’inchie ... (editorialedomani.it)

Dati rubati, tra i 60 indagati anche Del Vecchio jr: virus spia nel telefono della fidanzata e un dossier sul fratello - MILANO - La qualità si paga, tant'è che solo nel 2022 la società ha incassato profitti per centinaia di migliaia di euro. Ma come si vantava (a sua volta intercettato) ... (ilgazzettino.it)