Le Pmi lanciano l’allarme cybersicurezza

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il 68% delle piccole e medie imprese italiane prevede di subire un attacco informatico nel 2025, percentuale che raggiunge il 74% se si considerano anche altre criticità in ambito informatico come truffe, hackeraggi, ransomware e blocchi di attività. Lo rileva uno studio commissionato da Qbe Insurance, secondo cui la metà delle Pmi italiane (51%) ha sperimentato un evento IT critico nell’ultimo anno, percentuale che sale al 63% tra le aziende con e-commerce. Dopo il caso CrowdStrike-Microsoft del luglio scorso, il 37% dei manager intervistati ha deciso di potenziare le misure di cyber protezione nella propria azienda.