Lazio-Genoa, programma e telecronisti Dazn Serie A 2024/2025

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Genoa, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. I biancocelesti stanno volando in Europa, in campionato devono trovare continuità ma le cose vanno molto bene all'Olimpico, dove sono imbattuti. Il Grifone è in crisi nera ma nell'ultima partita ha dato prova di carattere rimontando due gol e strappando un punto prezioso. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 15 di domenica 27 ottobre.

I telecronisti di Lazio-Genoa

Lazio-Genoa sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin.

