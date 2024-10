Gqitalia.it - La guida di GQ alle scarpe da running adidas che dovresti provare

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ogni corsa è una storia a sé. Per questo motivo scegliere le giustedaè un processo non scontato che deve tenere conto di diversi fattori come il tipo dinamento, il terreno, le capacità stesse del runner. Al contempo è necessario rendersi conto che ogni giorno siamo persone diverse e il nostro correre diventa specchio dello stato d'animo che stiamo vivendo. Da anni il brand tedesco studia soluzioni adattediverse esigenze cercando di sviluppare prodotti che possano rispecchiare esattamente i desideri di ognuno, sia che questi abbiano a che fare con il semplice divertimento o con la volontà di performare sempre più forte. Non è un caso infatti che tra le domande più digitate sul web ci sia quella essenziale: “chevanno bene per correre?”.