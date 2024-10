Formiche.net - Israele contro l’Iran, anatomia di un attacco annunciato. L’analisi del gen. Caruso

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nelle ore che hanno preceduto l’israeliano aldi ieri, una serie di movimenti militari significativi ha segnato la preparazione di quella che sarebbe stata chiamata operazione “Giorni di pentimento”. Gli Stati Uniti, partner strategico di, hanno dispiegato un imponente dispositivo aereo nel Mediterraneo e in Europa, con almeno cinque KC-135 e quattro KC-46, aerei cisterna per il rifornimento in volo, che hanno supportato il trasferimento di squadroni di caccia verso il Medio Oriente. La fase preparatoria è stata caratterizzata dall’arrivo di formazioni di F-16CJ del 480° Squadrone da Caccia dalla base aerea di Spangdahlem, in Germania, alla base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita. Questi velivoli, specializzati nella soppressione delle difese aeree nemiche (Sead), hanno giocato un ruolo cruciale nel successivo