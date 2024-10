Inter-news.it - Inter-Empoli Primavera 0-0 al 45?, ma che sfortuna per Spinacce!

(Di domenica 27 ottobre 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la nona giornata del campionato di categoria (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti RETI INVIOLATE¬†‚Äď Sfida ancora bloccata sul punteggio di 0-0 quella al Brera tra¬†¬†ed¬†. Dopo soli quattro minuti di gioco sono gli ospiti a rendersi pericolosi, quando in area di rigore¬†Gravero¬†arriva in scivolata sul pallone, ma manda fuori divorandosi cos√¨ il gol del possibile vantaggio. I nerazzurri non ci mettono molto a rispondere e a reagire: al 16? arriva un cross di¬†Cocchi, sponda di¬†De Pieri¬†per¬†, la cui conclusione si spegne per√≤ sul palo.