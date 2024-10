"Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha": Spi Cgil e UilP in piazza (Di domenica 27 ottobre 2024) Nessuna risposta per non autosufficienti, pensionati considerati come bancomat, disuguaglianze in crescita, lavoro povero e precario ma anche potere d’acquisto ai minimi e privatizzazione della sanità, che rende il servizio sempre più inaccessibile. Per questo Spi Cgil Umbria e Uil pensionati Umbria mercoledì 30 ottobre scenderanno in piazza per un presidio ai Giardini Carducci di Perugia. "Il potere d’acquisto logora che non ce l’ha" è il titolo dell’iniziativa che vedrà i pensionati dell’Umbria scendere in piazza contro una manovra che prende in giro gli italiani e gli umbri e contro una politica che ha tolto l’anziano, il non autosufficiente e il fragile dalle proprie priorità. Il presidio si svolgerà a partire dalle 10 e dal palco ci saranno testimonianze e racconti di chi vive in prima persona queste situazioni. Lanazione.it - "Il potere d’acquisto logora chi non ce l’ha": Spi Cgil e UilP in piazza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nessuna risposta per non autosufficienti, pensionati considerati come bancomat, disuguaglianze in crescita, lavoro povero e precario ma ancheai minimi e privatizzazione della sanità, che rende il servizio sempre più inaccessibile. Per questo SpiUmbria e Uil pensionati Umbria mercoledì 30 ottobre scenderanno inper un presidio ai Giardini Carducci di Perugia. "Ilche non ce" è il titolo dell’iniziativa che vedrà i pensionati dell’Umbria scendere incontro una manovra che prende in giro gli italiani e gli umbri e contro una politica che ha tolto l’anziano, il non autosufficiente e il fragile dalle proprie priorità. Il presidio si svolgerà a partire dalle 10 e dal palco ci saranno testimonianze e racconti di chi vive in prima persona queste situazioni.

