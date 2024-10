Notizie.com - Il fenomeno social che ti espone a rischi che nemmeno immagini, si chiama “Wealfie”, ecco di cosa si tratta!

Negli ultimi anni, un fenomeno che si è diffuso sui social media è il "wealfie", un tipo di autoscatto che mette in mostra il proprio status e benessere materiale. Il termine è una combinazione tra "wealth" (ricchezza) e "selfie," e rappresenta un modo per esibire il proprio stile di vita lussuoso. Soprattutto su piattaforme come Instagram e TikTok, gli utenti condividono foto e video che rappresentano la propria ricchezza attraverso una serie di soggetti preferiti: serate con bottiglie di champagne magnum da migliaia di euro, feste su yacht lussuosissimi, selfie in jet privati o momenti esclusivi in destinazioni di lusso. Ostentare sui social la ricchezza è una cattiva abitudine di molti