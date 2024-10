Il big match finisce senza reti, Treviso e Campodarsego impattano 0-0 (Di domenica 27 ottobre 2024) Treviso - Campodarsego 0-0Treviso: Mangiaracina, Brigati, Sbampato, Farabegoli, Golin, Videkon (Valenti 86?), Nunes (65? Buratto), Baldassar (46? Busato), Artioli, Gioè (68? Beltrame), Aliu (79? Posocco). All. CacciatoreCampodarsego: Minozzi, Martimbianco, Pasquetto, Guitto, Fabbian Trevisotoday.it - Il big match finisce senza reti, Treviso e Campodarsego impattano 0-0 Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)0-0: Mangiaracina, Brigati, Sbampato, Farabegoli, Golin, Videkon (Valenti 86?), Nunes (65? Buratto), Baldassar (46? Busato), Artioli, Gioè (68? Beltrame), Aliu (79? Posocco). All. Cacciatore: Minozzi, Martimbianco, Pasquetto, Guitto, Fabbian

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milano, big match senza Paola Egonu - domenica 20 ottobre alle ore 16.00 (diretta VBTV), per affrontare la Igor Gorgonzola Novara nel big match valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Tigotà. Dopo essersi affrontate ... (sportal.it)

Torres beffata, la Ternana pareggia 1-1 su autogol di Dametto - Finisce in parità ma è la Torres la vincitrice morale del big match della giornata. La Ternana pareggia senza mai tirare nello specchio della porta, visto che il gol dell’1-1 è un’autorete di Dametto. (unionesarda.it)

Atalanta-Celtic finisce senza reti - Alistair Johnston of Celtic FC in action during the UEFA Champions League 2024/2025 League Phase MD3 football match between Atalanta BC and Celtic ... chiosa finale di una partita tosta, ma senza reti ... (italpress.com)

Atalanta-Celtic finisce senza reti - A farsi sentire, a fine partita, tutto il pubblico del Celtic (oltre 1.300 tifosi), applausi anche da parte atalantina, chiosa finale di una partita tosta, ma senza reti. (sardegnareporter.it)