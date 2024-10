Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una donna di 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un'intossicazione da funghi raccolti ieri insieme al fidanzato, ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. La donna si è sentita male nella notte, il fidanzato ha chiamato i soccorritori indicando come possibile causa Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato L'Identità. Lidentita.it - Genova, donna muore dopo aver mangiato funghi: ricoverato il fidanzato Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Unadi 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un'intossicazione daraccolti ieri insieme alin gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Lasi è sentita male nella notte, ilha chiamato i soccorritori indicando come possibile causailL'Identità.

