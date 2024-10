Quotidiano.net - Gasparri (Forza Italia): "Web tax e pensioni minime. Modificheremo le norme"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Interverremo in Parlamento per modificare la versione della web tax contenuta nella manovra". Parola di Maurizio, capogruppo dial Senato, uno dei politici sicuramente più attivi nell’impegno di far pagare le tasse ai giganti del web. E, nell’intervista a QN, non rinuncia alla stoccata polemica: "Vedo troppi addetti alle relazioni istituzionali delle big tech che fanno azioni di lobby sui miei colleghi parlamentari. Da me non vengono perché li farei rotolare Ma sono pronto a fare nomi e cognomi e anche, se vuole, a comprarmi degli occhiali spia per documentare le accuse". Resta il fatto che l’attuale versione della web tax contenuta nella manovra rischia di avere un effetto pesante sulle piccole aziende e di non colpire le aziende più ricche. Non è così? "Condivido le proteste della Fieg e le preoccupazioni degli editori. È un settore che dobbiamo tutelare.