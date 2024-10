Formazioni ufficiali Parma-Empoli: Serie A 2024/2025 (Di domenica 27 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Parma-Empoli, partita valevole per la nona giornata di Serie A 2024/2025. Va in scena al Tardini il lunch match di questo turno, che mette in palio punti pesanti. I ducali vogliono allontanarsi dalla zona rossa e ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. La squadra di D’Aversa invece sta andando alla grande e vuole proseguire nel suo momento positivo, consolidando il proprio piazzamento dal lato sinistro della classifica. Ecco le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Parma-Empoli Parma: In attesa Empoli: In attesa Formazioni ufficiali Parma-Empoli: Serie A 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ledi, partita valevole per la nona giornata di. Va in scena al Tardini il lunch match di questo turno, che mette in palio punti pesanti. I ducali vogliono allontanarsi dalla zona rossa e ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. La squadra di D’Aversa invece sta andando alla grande e vuole proseguire nel suo momento positivo, consolidando il proprio piazzamento dal lato sinistro della classifica. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A 2024-2025: Parma-Empoli, le probabili formazioni - La domenica di serie A si apre alle 12.30 con il match del Tardini tra Parma e Empoli. Pecchia recupera Man alle spalle di Bonny, confermatissimo nel ruolo di centravanti. D’Aversa in avanti dovrebbe ... (msn.com)

Parma-Empoli, le ultimissime sulle formazioni - Visualizzazioni: 179 Al Tardini si alza il sipario su una sfida interessante. Parma-Empoli mette di fronte due squadre rivelazione di questo inizio di stagione. Ecco le probabili. Il lunch match di qu ... (calciostyle.it)

Parma-Empoli: le probabili formazioni e dove vederla in TV - All.: D'Aversa. Parma-Empoli: dove vederla in TV La gara fra Parma ed Empoli, valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 27 ottobre 2024, allo stadio Tardini ... (fantacalcio.it)

Parma-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sul lunch match di Serie A: info e canali per seguirlo in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Pecchia e D'Aversa ... (corrieredellosport.it)