Esce per andare a scuola e scompare: ancora nessuna traccia di Khadija (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono ore di ansia e apprensione per i familiari di Khadija El Aasri, la ragazza 15enne di origini nordafricane, scomparsa da venerdì mattina, 25 ottobre, quand'era uscita dalla sua casa a Spresiano per andare a scuola all'istituto Don Bosco di Conegliano.Non avendo più sue notizie i familiari Trevisotoday.it - Esce per andare a scuola e scompare: ancora nessuna traccia di Khadija Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono ore di ansia e apprensione per i familiari diEl Aasri, la ragazza 15enne di origini nordafricane, scomparsa da venerdì mattina, 25 ottobre, quand'era uscita dalla sua casa a Spresiano perall'istituto Don Bosco di Conegliano.Non avendo più sue notizie i familiari

