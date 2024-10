Erbacce non potate in via Principe di Paternò (Di domenica 27 ottobre 2024) Erbacce cresciute a dismisura impediscono l'uso del marciapiedi in via Principe di Paternò. Considerazioni a discrezione dei lettori, basta guardare le foto. Palermotoday.it - Erbacce non potate in via Principe di Paternò Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)cresciute a dismisura impediscono l'uso del marciapiedi in viadi. Considerazioni a discrezione dei lettori, basta guardare le foto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Villa Sofia, erbacce e marciapiede dissestato - Siamo in via Villa Sofia, la strada è quella che costeggia l’ingresso dell’ospedale omonimo, molto frequentata da macchine e utenti del nosocomio. Sia nell’uno che nell’altro senso di marcia una perso ... (mondopalermo.it)

Roma, degrado attorno alla Gnam assediata da vegetazione incolta e senzatetto - Alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea siepi non potate ed erbacce. Vicino all'ingresso il giaciglio di un clochard. La direttrice, Cristina Mazzantini, ha più volte segnalato il probl ... (msn.com)

Piazzetta Parco della Musica all’abbandono: erbacce e sentieri impraticabili - L'area a valle del Parco della Musica, nel quartiere Vazzieri, è invasa dall'erba alta: i residenti chiedono maggiore cura del verde pubblico anche perché ragazzi e famiglie frequentano assiduamente q ... (primonumero.it)

Palermo, via erbacce e rifiuti nel sottopasso di via Crispi - Lunghe code a causa della chiusura del sottopasso in via Francesco Crispi: lo stop ai mezzi è stato necessario per consentire alle squadre della Rap di rimuovere le erbacce e i rifiuti accumulati ... (msn.com)