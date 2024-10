Elezioni regionali in Liguria, urne aperte fino alle 23. Si vota anche domani (Di domenica 27 ottobre 2024) La corsa per decretare il successore di Giovanni Toti è fra nove candidati, ma si prospetta una sfida principale tra il candidato di centrodestra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, e quello di centrosinistra Andrea Orlando urne aperte dalle in Liguria per le Elezioni. La regione dovrà scegliere il presidente, insieme ai trenta componenti dell'assemblea Sbircialanotizia.it - Elezioni regionali in Liguria, urne aperte fino alle 23. Si vota anche domani Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La corsa per decretare il successore di Giovanni Toti è fra nove candidati, ma si prospetta una sfida principale tra il candidato di centrodestra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, e quello di centrosinistra Andrea Orlandoinper le. La regione dovrà scegliere il presidente, insieme ai trenta componenti dell'assemblea

Elezioni Liguria, urne aperte: la sfida Bucci-Orlando - Elezioni regionali in Liguria. Per scegliere il presidente della Regione, insieme ai trenta componenti dell’assemblea legislativa regionale, si potrà votare oggi, domenica 27 ottobre 2024, fino alle ... (padovanews.it)

Elezioni Liguria, primo giorno del voto. Urne aperte, alcuni seggi spostati per maltempo - Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, in Liguria si vota per l’elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del ... (iltempo.it)