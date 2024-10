E.Romagna: Conte, 'no cambiali in bianco, M5S con De Pascale per bene regione' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Sostenendo la candidatura di Michele De Pascale alla regione Emilia Romagna "non abbiamo firmato nessuna cambiale in bianco. Il Movimento c'è perché ci sono prospettive e garanzie concrete di poter fare bene per questa comunità e questo è il nostro obiettivo. A noi non interessano le formule astratte o ideologiche. A noi interessa la possibilità di essere incisivi in progetti concreti". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento a Cesena. Liberoquotidiano.it - E.Romagna: Conte, 'no cambiali in bianco, M5S con De Pascale per bene regione' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Sostenendo la candidatura di Michele DeallaEmilia"non abbiamo firmato nessuna cambiale in. Il Movimento c'è perché ci sono prospettive e garanzie concrete di poter fareper questa comunità e questo è il nostro obiettivo. A noi non interessano le formule astratte o ideologiche. A noi interessa la possibilità di essere incisivi in progetti concreti". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe, a margine di un evento a Cesena.

