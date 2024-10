Lapresse.it - Dossieraggio: Meloni, su di me iniziato alla fine del governo Draghi

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (LaPresse) – “Le inchieste dicono che ilsu di me è cominciato giàdelquando si capiva che sarei potuta andare al. Sulla vicenda dei dossieraggi mi aspetto che la magistratura vada fino in fondo, perché, nella migliore delle ipotesi,base di questo lavoro c’era un sistema di ricatto ed estorsione, ma nella peggiore siamo davanti al reato di eversione. Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere”. Lo dice la premier, Giorgia, in un passaggio del nuovo libro di Bruno Vespa in uscita il 30 ottobre ‘Hitler e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse l’Europa (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)’, di cui sono state anticipate alcune parti.