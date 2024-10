Dopo 7 anni Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe, lei: “Non ha ancora capito la gravità delle sue parole” (Di domenica 27 ottobre 2024) Nello studio di Verissimo, per la prima volta, Giancarlo Magalli ha chiesto scusa ad Adriana Volpe. Tra loro una vicenda nota come 'caso Volpe-Magalli' fatta di processi e sentenze, conclusasi con una condanna per diffamazione nei confronti del conduttore. Nonostante la pace, la conduttrice ha detto: "ancora non hai preso coscienza della gravità delle tue parole". Fanpage.it - Dopo 7 anni Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe, lei: “Non ha ancora capito la gravità delle sue parole” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nello studio di Verissimo, per la prima volta, Giancarloha chiestoad. Tra loro una vicenda nota come 'caso' fatta di processi e sentenze, conclusasi con una condanna per diffamazione nei confronti del conduttore. Nonostante la pace, la conduttrice ha detto: "non hai preso coscienza dellatue parole".

