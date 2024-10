DIRETTA / Fiorentina-Roma 5-1, autogol di Hummels (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 78' GOSENS! Tiro potente del tedesco sul primo palo, Svilar nega il 6-1 megttendo in corner. 78' Partita che ormai è virtualmente chiusa, Roma che adesso cerca solo di non prendere altri gol. 73' Cambi nella Fiorentina: fuori Kean e Adli, dentro Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Roma 5-1, autogol di Hummels Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78' GOSENS! Tiro potente del tedesco sul primo palo, Svilar nega il 6-1 megttendo in corner. 78' Partita che ormai è virtualmente chiusa,che adesso cerca solo di non prendere altri gol. 73' Cambi nella: fuori Kean e Adli, dentro

DIRETTA / Fiorentina-Roma 5-1, autogol di Hummels

