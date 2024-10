Infobetting.com - Crystal Palace-Tottenham (domenica 27 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) IIsi presenta a Selhurst Park forte di sette vittorie nelle ultime otto partite giocate in tutte le competizioni, con l’unica sconfitta subita al Falmer Stadium per 3-2. Sulla classifica degli Spurs pesano le due sconfitte rimediate nella prima metà di settembre. Ilinvece è una delle quattro squadre ancora a zero InfoBetting: Scommesse Sportive e