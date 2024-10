Ilfattoquotidiano.it - Conte replica a Grillo: “Estinzione del M5s? Un padre dà la vita, non la morte. Siamo una comunità lontana da logiche padronali”

(Di domenica 27 ottobre 2024) “vuole l’del? Undà la, non la. Non esiste che si arroghi con prepotenza il diritto di decretare l’del Movimento, che oggi è ladegli iscrittida”. Così Giuseppe, in tour elettorale in vista del voto in Emilia-Romagna e Umbria, commenta le parole espresse ieri da Beppein un video. L'articolo: “del? Undà la, non launada” proviene da Il Fatto Quotidiano.