Con le reti di Gozzerini e Oboe, hurrà Fiore (Di domenica 27 ottobre 2024) Fiorenzuola-Zenith Prato 2-1Fiorenzuola: Gilli, Finardi, Ronchi, Oboe, Lauciello, Gozzerini, Mosole, Fontana, Trovade, Bran, De Ponti. A disp. Ansaldi, Ghibaudo, Sette, Merkaj, Concari, Tringali, De Simone, Niccolai, Valendi. All. Cammaroto.Zenith Prato: Bicchierini, Brunelli, Cela Ilpiacenza.it - Con le reti di Gozzerini e Oboe, hurrà Fiore Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 27 ottobre 2024)nzuola-Zenith Prato 2-1nzuola: Gilli, Finardi, Ronchi,, Lauciello,, Mosole, Fontana, Trovade, Bran, De Ponti. A disp. Ansaldi, Ghibaudo, Sette, Merkaj, Concari, Tringali, De Simone, Niccolai, Valendi. All. Cammaroto.Zenith Prato: Bicchierini, Brunelli, Cela

