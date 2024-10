Celebrazione a Reggio Calabria: il Centrodestra Festeggia il Secondo Compleanno del Governo Meloni (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento straordinario ha avuto luogo a Reggio Calabria, dove il Teatro “Cilea” ha ospitato una manifestazione per celebrare il Secondo anniversario del Governo Meloni. In un clima di festa, i rappresentanti del Centrodestra calabrese hanno messo in evidenza i risultati ottenuti in questi due anni, sottolineando l’importanza delle politiche adottate per il rilancio del Paese. La serata è stata caratterizzata da discorsi di importanti esponenti politici, tutti uniti nel riconoscere i progressi compiuti nel campo economico, sociale e produttivo. Presenti i Big della Politica Calabrese All’evento hanno preso parte numerosi leader della coalizione di Centrodestra, con una significativa presenza della ministra Eugenia Roccella, recentemente eletta deputata in Calabria. Gaeta.it - Celebrazione a Reggio Calabria: il Centrodestra Festeggia il Secondo Compleanno del Governo Meloni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento straordinario ha avuto luogo a, dove il Teatro “Cilea” ha ospitato una manifestazione per celebrare ilanniversario del. In un clima di festa, i rappresentanti delcalabrese hanno messo in evidenza i risultati ottenuti in questi due anni, sottolineando l’importanza delle politiche adottate per il rilancio del Paese. La serata è stata caratterizzata da discorsi di importanti esponenti politici, tutti uniti nel riconoscere i progressi compiuti nel campo economico, sociale e produttivo. Presenti i Big della Politica Calabrese All’evento hanno preso parte numerosi leader della coalizione di, con una significativa presenza della ministra Eugenia Roccella, recentemente eletta deputata in

Celebrazione a Reggio Calabria: il Centrodestra Festeggia il Secondo Compleanno del Governo Meloni

