Castelvenere, in tanti al parco comunale per il “Plasticfree” (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna colazione contadina, composta da un delizioso piatto di lasagne offerto dalla Pro Loco, è stato il “compenso” per tanti ragazzi che hanno partecipato a Castelvenere alla giornata dedicata al “Plasticfree”. In tanti, rispondendo all’invito dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Di Santo, hanno aderito alla iniziativa di pulizia ambientale che si è concentrata nel nuovo parco comunale adiacente la Torre Angioina, nel cuore del borgo antico. A coordinare la “giovane” squadra di ambientalisti è stato il consigliere comunale Alfonso Scetta, con delega all’Agricoltura. “Ringrazio – ha detto Alfonso Scetta – dirigenti e docenti delle scuole dell’obbligo di Castelvenere che hanno saputo sensibilizzare tantissimi ragazzi a farli partecipare a iniziative come questa dedicate all’ambiente. Anteprima24.it - Castelvenere, in tanti al parco comunale per il “Plasticfree” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna colazione contadina, composta da un delizioso piatto di lasagne offerto dalla Pro Loco, è stato il “compenso” perragazzi che hanno partecipato aalla giornata dedicata al “”. In, rispondendo all’invito dell’amministrazioneretta dal sindaco Alessandro Di Santo, hanno aderito alla iniziativa di pulizia ambientale che si è concentrata nel nuovoadiacente la Torre Angioina, nel cuore del borgo antico. A coordinare la “giovane” squadra di ambientalisti è stato il consigliereAlfonso Scetta, con delega all’Agricoltura. “Ringrazio – ha detto Alfonso Scetta – dirigenti e docenti delle scuole dell’obbligo diche hanno saputo sensibilizzaressimi ragazzi a farli partecipare a iniziative come questa dedicate all’ambiente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castelvenere, in tanti al parco comunale per il “Plasticfree” - Una colazione contadina, composta da un delizioso piatto di lasagne offerto dalla Pro Loco, è stato il “compenso” per tanti ragazzi che hanno partecipato a Castelvenere alla giornata dedicata al “Plas ... (tvsette.net)

Castelvenere, in tanti al parco comunale per l’evento “Plastic Free” - Una colazione contadina, composta da un delizioso piatto di lasagne offerto dalla Pro Loco, è stato il “compenso” per tanti ragazzi che hanno partecipato a Castelvenere alla giornata dedicata al “Plas ... (ntr24.tv)

Castelvenere, scatta la mobilitazione green per la domenica «plasticfree» - Domenica «Plasticfree» a Castelvenere, il comune più «vitato» d'Italia. Il sindaco Alessandro Di Santo, infatti, annuncia che la manifestazione ... (msn.com)

Castelvenere, domani giornata “Plasticfree” con colazione contadina - Comunicato Stampa – Comune di Castelvenere Sarà una domenica dedicata al “Plasticfree” quella in programma per domani a Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia. Lo rende noto il sindaco Alessand ... (fremondoweb.com)