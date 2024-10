Bezos non tifa dem? Da genio diventa tiranno (Di domenica 27 ottobre 2024) Il mancato endorsement a Kamala Harris da parte del «Washington Post», deciso dal proprietario, incendia la redazione e desta scandalo. Eppure, finora il magnate era visto come un illuminato che salva i giornali dal fallimento. Adesso, invece, è dipinto come un censore. Laverita.info - Bezos non tifa dem? Da genio diventa tiranno Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di domenica 27 ottobre 2024) Il mancato endorsement a Kamala Harris da parte del «Washington Post», deciso dal proprietario, incendia la redazione e desta scandalo. Eppure, finora il magnate era visto come un illuminato che salva i giornali dal fallimento. Adesso, invece, è dipinto come un censore.

