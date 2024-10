"Bella prestazione, va bene così». D’Angelo promuove le Aquile: "E’ mancata soltanto la vittoria» (Di domenica 27 ottobre 2024) Una Bella prestazione, netta supremiazia territoriale e due pali clamorosi, ma alla fine nella classifica dello Spezia finisce solo un punto, che comunque allunga la striscia di risultati positivi. A fine partita i bianchi sono stati applauditi con calore dal pubblico del ’Picco’, che ha apprezzato gioco, grinta e voglia di vincere. Nel dopo-partita Adam Nagy ribadisce le ambizioni di massima serie già espresse a chiare lettere nei giorni scorsi. "L’obiettivo è lottare per andare in Serie A". E nella disamina della gara il centrocampista ungherese ha evidenziato i pregi della prestazione delle Aquile: "Abbiamo fatto un’ottima partita, con molte seconde palle vinte, c’è mancato solo il gol. Il bicchiere è mezzo vuoto perché abbiamo creato tre o quattro occasioni da gol nette, anche se è stato importante aver mosso la classifica e aver dato continuità alla striscia positiva. Sport.quotidiano.net - "Bella prestazione, va bene così». D’Angelo promuove le Aquile: "E’ mancata soltanto la vittoria» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Una, netta supremiazia territoriale e due pali clamorosi, ma alla fine nella classifica dello Spezia finisce solo un punto, che comunque allunga la striscia di risultati positivi. A fine partita i bianchi sono stati applauditi con calore dal pubblico del ’Picco’, che ha apprezzato gioco, grinta e voglia di vincere. Nel dopo-partita Adam Nagy ribadisce le ambizioni di massima serie già espresse a chiare lettere nei giorni scorsi. "L’obiettivo è lottare per andare in Serie A". E nella disamina della gara il centrocampista ungherese ha evidenziato i pregi delladelle: "Abbiamo fatto un’ottima partita, con molte seconde palle vinte, c’è mancato solo il gol. Il bicchiere è mezzo vuoto perché abbiamo creato tre o quattro occasioni da gol nette, anche se è stato importante aver mosso la classifica e aver dato continuità alla striscia positiva.

