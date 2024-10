Amerigo Vespucci, grande successo per Serena Autieri a Singapore (Di domenica 27 ottobre 2024) grande successo di pubblico a Singapore per Serena Autieri, attrice, cantante e conduttrice televisiva, artista italiana amata dal pubblico italiano e internazionale nell’ambito del Tour Mondiale della nave Amerigo Vespucci. Accompagnata dal Maestro Enzo Campagnoli, ha cantato i grandi classici della musica italiana coinvolgendo tutto il pubblico in una atmosfera magica e ricca di emozioni. Un concerto tutto sold out fin dalle prime ore che ha portato gli organizzatori a inserire nella giornata di lunedì, ultimo giorno del Villaggio Italia e di Nave Amerigo Vespucci a Singapore, una seconda data già sold out. Tra i grandi successi italiani interpretati a Singapore dall’artista: “E se domani”, “grande grande grande”, “Il mondo”, “Almeno tu nell’universo”, “Tu vuo’ fa l’americano”, ?“Caruso”, “Tu si ‘na cosa grande”. Lapresse.it - Amerigo Vespucci, grande successo per Serena Autieri a Singapore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024)di pubblico aper, attrice, cantante e conduttrice televisiva, artista italiana amata dal pubblico italiano e internazionale nell’ambito del Tour Mondiale della nave. Accompagnata dal Maestro Enzo Campagnoli, ha cantato i grandi classici della musica italiana coinvolgendo tutto il pubblico in una atmosfera magica e ricca di emozioni. Un concerto tutto sold out fin dalle prime ore che ha portato gli organizzatori a inserire nella giornata di lunedì, ultimo giorno del Villaggio Italia e di Nave, una seconda data già sold out. Tra i grandi successi italiani interpretati adall’artista: “E se domani”, “”, “Il mondo”, “Almeno tu nell’universo”, “Tu vuo’ fa l’americano”, ?“Caruso”, “Tu si ‘na cosa”.

