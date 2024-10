Iodonna.it - A 84 anni Al Pacino si mette per la prima volta a nudo in un'autobiografia, svelando i suoi lati "romantici". Abbiamo indagato sul segreto del suo successo con le donne malgrado una certa anaffettività...

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dall’Olimpo degli attori Alè sceso e si è fatto umano. A volte troppo umano Lui, che ha sempre concesso interviste col micro-contagocce, a 84ha deciso di pubblicare un’(Sonny Boy, dal soprannome che gli aveva dato la madre ispirandosi a una canzone di Al Jolson) sincera fino all’autolesionismo. E non per le pagine in cui parla dell’addiction all’alcol e alla droga: lì, anzi, suscita empatia seguendo l’hollywoodianissimo schema “solo chi cade può risorgere”. Né tantomeno per i retroscena – gustosi – delle sue performance sul palcoscenico (il teatro è stata la passione iniziale ed è rimasta la più totalizzante) o al cinema.