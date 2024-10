Vaffa di Conte e vendetta di Grillo: scatta la guerra legale sul simbolo (Di sabato 26 ottobre 2024) Si voterà domani e lunedì nella Liguria di Beppe Grillo. Elemento che rende ancora più curioso l'accalorarsi di Giuseppe Conte contro il fondatore e Garante del M5S, intempestivo e, sembra, poco gradito tanto dai candidati in corsa per le regionali quanto dagli elettori. Domenico Giordano di Arcadia misura la fuga in corsa dai social di entrambi i Contendenti: «Negli ultimi 3 giorni i due leader del M5S hanno ceduto follower su tutte le piattaforme, ma il calo più vistoso è stato registrato su X dove l'account di Beppe Grillo ha perso 2.500 follower contro i 352 che invece hanno lasciato quello di Giuseppe Conte». Poco male, la guerra continua. Iltempo.it - Vaffa di Conte e vendetta di Grillo: scatta la guerra legale sul simbolo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si voterà domani e lunedì nella Liguria di Beppe. Elemento che rende ancora più curioso l'accalorarsi di Giuseppecontro il fondatore e Garante del M5S, intempestivo e, sembra, poco gradito tanto dai candidati in corsa per le regionali quanto dagli elettori. Domenico Giordano di Arcadia misura la fuga in corsa dai social di entrambi indenti: «Negli ultimi 3 giorni i due leader del M5S hanno ceduto follower su tutte le piattaforme, ma il calo più vistoso è stato registrato su X dove l'account di Beppeha perso 2.500 follower contro i 352 che invece hanno lasciato quello di Giuseppe». Poco male, lacontinua.

