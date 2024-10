Turetta il killer e la sua nuova vita in carcere

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sì mmmmm». Pausa. «Non so, eeeehhhhh». Pausa. «Mmmmm, boh, forse non lo so bene, forse per mmmmm non so ehhh cioè non». Pausa. Che sia una domanda sul perché ha acquistato lo scotch o su quando ha messo in auto i coltelli, Filippo- sguardo rivolto sempre in basso, tono di voce monocorde e calma apparente- ogni volta prende tempo e indugia, prima di rispondere e raccontare come e perché ha ucciso la fidanzata Giulia Cecchettin, 22 anni, ammazzata l'11 novembre 2023 con 75 coltellate a Fossò, in provincia di Venezia. E quando Filippo tergiversa - davanti al pm, agli avvocati, al padre di Giulia e alle telecamere della tv presenti all'udienza in Corte d'assise (è accusato di omicidio volontario premeditato, crudeltà e legame affettivo, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d'armi) - viene d'istinto indignarsi, infuriarsi.