Tredicenne caduta dal balcone a Piacenza: indagato il fidanzato per omicidio volontario (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - È indagato per omicidio volontario l'amico 15enne della ragazzina di 13 anni che, ieri a Piacenza, è morta dopo essere caduta dal tetto di una palazzina di sette piani. Il giovane, difeso dall'avvocato Ettore Maini, è stato a lungo sentito dai carabinieri e poi rilasciato. Lunedì è stata fissata l'autopsia, cosi' come disposto dalla procura per i minorenni di Bologna, che sarà eseguita dal medico legale Giovanni Cecchetto. La famiglia della 13enne è seguita dall'avvocato Lorenza Dordoni. La ragazzina, studentessa di origine albanese di un liceo, sarebbe precipitata dal tetto al settimo piano piombando su un grosso terrazzo che si trova tre piani più sotto. Agi.it - Tredicenne caduta dal balcone a Piacenza: indagato il fidanzato per omicidio volontario Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) AGI - Èperl'amico 15enne della ragazzina di 13 anni che, ieri a, è morta dopo esseredal tetto di una palazzina di sette piani. Il giovane, difeso dall'avvocato Ettore Maini, è stato a lungo sentito dai carabinieri e poi rilasciato. Lunedì è stata fissata l'autopsia, cosi' come disposto dalla procura per i minorenni di Bologna, che sarà eseguita dal medico legale Giovanni Cecchetto. La famiglia della 13enne è seguita dall'avvocato Lorenza Dordoni. La ragazzina, studentessa di origine albanese di un liceo, sarebbe precipitata dal tetto al settimo piano piombando su un grosso terrazzo che si trova tre piani più sotto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piacenza - 13enne morta caduta da un palazzo. Indagato il fidanzato di 15 anni. La sorella della vittima : «Non era pazza - l'ha buttata giù lui» - Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto di... (Ilmessaggero.it)

Piacenza - 13enne morta dopo caduta dal tetto : indagato il fidanzato di 15 anni - L'indagine sulla morte della ragazza 13enne che ieri è precipitata dal tetto di un palazzo a Piacenza è per omicidio volontario e in vista dell'autopsia, fissata per lunedì alla Procura per minorenni di Bologna, è stato indagato e ha ricevuto un ... (Tg24.sky.it)

Piacenza - 13enne morta caduta da un palazzo. Si indaga sui coetanei - interrogato il fidanzato di 15 anni - Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto di... (Ilmattino.it)

Ragazzina precipitata da un balcone a Piacenza - il pm : “Non è chiara la natura della caduta” - Piacenza, 26 ottobre 2024 – E’ giallo sulla morte di una ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto a Piacenza. La tragedia è avvenuta ieri: la giovanissima studentessa di liceo di origine albanese è precipitata dal balcone di casa in un cortile ... (Ilrestodelcarlino.it)