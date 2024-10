Anteprima24.it - Tre minori arrestati dalla polizia a Napoli per tentato omicidio

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di, che ha disposto la misura della custodia cautelare in Istituto penalele nei confronti di treper i reati diaggravato, detenzione di armi da sparo, furto con strappo, ricettazione e lesioni. La complessa attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile die coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di, ha consentito di accertare che, tra i mesi di maggio e luglio di quest’anno, gli indagati si erano resi protagonisti di gravi fatti di sangue commessi mediante l’utilizzo di armi da fuoco nonché di reati contro il patrimonio tra i quartieri Vicaria, Vasto ed Arenaccia in luoghi affollati di giovani.