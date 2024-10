Torna la grande musica al PalaSele di Eboli

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Manca ormai solo una settimana alla partenza della nuova stagione aldia cura di Anni 60 produzioni. Unautunno/inverno live sul palco pop della Campania: da novembre 2024 a febbraio 2025 attese 10 star per 12 appuntamenti da non perdere, tra grandi ritorni. Le luci sul palco disi riaccenderanno ?sabato 2 novembre? con «Autoritratto – I Concerti Evento» di Renato Zero. Prodotto da Tattica, lo show sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti nell’ultimo album «Autoritratto». Biglietti disponibili su ?vivaticket.com? e in tutti i punti vendita Vivaticket. A seguire, mercoledì ?13 novembre? ilritorno di Laura Pausini con il «Laura Pausini World Tour Winter 2024».