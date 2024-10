Torino, per il rinnovo di Vagnati ottimismo ma ancora distanza: cosa filtra sul dt di Cairo (Di sabato 26 ottobre 2024) ancora distanza per il rinnovo di contratto del direttore tecnico del Torino Davide Vagnati, la situazione legata al braccio destro di Urbano Cairo La vittoria confezionata dal Torino ieri sera in casa contro il Como ha allontanato qualche nube di troppo dalle teste degli uomini di Paolo Vanoli. Dopo quattro sconfitte consecutive infatti, i granata Calcionews24.com - Torino, per il rinnovo di Vagnati ottimismo ma ancora distanza: cosa filtra sul dt di Cairo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024)per ildi contratto del direttore tecnico delDavide, la situazione legata al braccio destro di UrbanoLa vittoria confezionata dalieri sera in casa contro il Como ha allontanato qualche nube di troppo dalle teste degli uomini di Paolo Vanoli. Dopo quattro sconfitte consecutive infatti, i granata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torino - Cairo alza la voce : «Toro - che spirito. Contestazione? Voglia di ricucire - sul rinnovo di Vagnati e il mercato…» - Urbano Cairo ha parlato dopo Torino Como, da Vagnati al mercato e la vittoria, ecco l’intervista completa del presidente del Toro allo Stadio (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Urbano Cairo è tornato al Grande Torino. Lo ... (Calcionews24.com)

Juventus - l'agente di Vlahovic è di nuovo a Torino : le ultime sulla trattativa per il rinnovo - Una nuova tappa di una telenovela che non ha ancora conosciuto la parola fine, nonostante l`importanza della posta in palio. Come raccolto da... (Calciomercato.com)

Torino - per Linetty fascia da capitano e rinnovo? La situazione e perchè Vanoli ora punta sul polacco - Il Torino punta forte su Karol Linetty, la fascia di capitano, la situazione per il rinnovo e perchè il polacco granata ha stregato Paolo Vanoli Incensato da Nicola prima, encomiato da Juric poi, applaudito da Vanoli ora. Ci sarà un motivo sul ... (Calcionews24.com)

Torino - segnale Ricci : pronta la fascia da capitano e il rinnovo per allontanare le big - Le ultime sul futuro di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e dell’Italia, dopo i tanti interessamenti di mercato da parte delle big Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino vorrebbe dare un segnale importante ... (Calcionews24.com)