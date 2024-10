Teatro | Anna Foglietta porta in scena Una guerra al teatro Bolivar

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Domani, domenica 27 ottobre 2024, alle ore 21.00, al(Via Bartolomeo Caracciolo, 30) diretto da Nu’Tracks, arriva un altro grande appuntamento conche porterà in“Una”. Lo spettacolo di reading racconta una storia di malessere, di presa di coscienza di quel malessere, di quella propria personale “peste”: un magnifico dipinto policromatico, denso di tensioni e brividi provenienti dalle cavità remote del mare e dalle macerie sulla terra.“Una” è la vicenda di una donna che per salvare i suoi due figli dalladel suo Paese decide di fare il viaggio che in molti fanno. Arriva al mare, il Mediterraneo, e la aspetta l’ultimo pezzo di quel viaggio, insieme ai suoi due figli. Ma nel mare dovrà prendere una decisione che le segnerà la vita. Anche per lei, una storia del Decamerone sarà la guarigione.