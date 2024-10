Tajani: “I centri in Albania sono come hotel a 3 stelle. Continueremo a trasferire i migranti” (Di sabato 26 ottobre 2024) L’operazione Albania prosegue. A ribadire che le ordinanze dei giudici non fermeranno un progetto che non solo è valido, ma è “preso a modello da tanti Paesi”, è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sgombrando anche il campo dalla narrazione per cui i centri costruiti a Shengjin e Gjader sarebbero simili a “carceri”. Il protocollo Italia-Albania, ha ricordato Tajani, “è studiato da tanti Paesi, pensiamo a quello che ha scritto Ursula Von der Leyen. Attenzione, la Svezia li manda in Iraq. Noi abbiamo deciso di costruire in un Paese che è candidato a fare parte dell’Ue, con dei luoghi che non sono come qualcuno dice, mentendo, carceri, ma sono luoghi di accoglienza in attesa del ritorno nel Paese di origine”. Dunque, “assolutamente sì” i trasferimenti continueranno, ha chiarito Tajani. Secoloditalia.it - Tajani: “I centri in Albania sono come hotel a 3 stelle. Continueremo a trasferire i migranti” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’operazioneprosegue. A ribadire che le ordinanze dei giudici non fermeranno un progetto che non solo è valido, ma è “preso a modello da tanti Paesi”, è stato il ministro degli Esteri, Antonio, sgombrando anche il campo dalla narrazione per cui icostruiti a Shengjin e Gjader sarebbero simili a “carceri”. Il protocollo Italia-, ha ricordato, “è studiato da tanti Paesi, pensiamo a quello che ha scritto Ursula Von der Leyen. Attenzione, la Svezia li manda in Iraq. Noi abbiamo deciso di costruire in un Paese che è candidato a fare parte dell’Ue, con dei luoghi che nonqualcuno dice, mentendo, carceri, maluoghi di accoglienza in attesa del ritorno nel Paese di origine”. Dunque, “assolutamente sì” i trasferimenti continueranno, ha chiarito

