Stazione di Codogno, tra incivili e malviventi. Pendolari preoccupati: “Manca la sicurezza” (Di sabato 26 ottobre 2024) Codogno (Lodi) – Riflettori puntati anche sulla sicurezza nella zona della Stazione di Codogno dopo l’accoltellamento avvenuto giovedì alla Stazione di Melegnano dove un 22enne di origini magrebine, è stato accoltellato al torace e alla schiena. Ieri è stato fermato dalla polizia ferroviaria il presunto aggressore e fondamentali per le indagini si sono rivelate le immagini delle telecamere. “In Stazione a Codogno – dicono gli esponenti del Comitato Pendolari Lodigiano e Sud Milano – è stato da poco attivato il sottopasso, avranno previsto le telecamere? All’uscita verso il quartiere San Biagio hanno appena iniziato a disboscare e a prevedere qualche lampione (dove fino alla scorsa settimana era tutto buio e forestato): Manca però una sede idonea per i pedoni costretti a camminare in strada. Non esiste un marciapiede, uno spazio pedonale oltre la linea della carreggiata. Ilgiorno.it - Stazione di Codogno, tra incivili e malviventi. Pendolari preoccupati: “Manca la sicurezza” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(Lodi) – Riflettori puntati anche sullanella zona delladidopo l’accoltellamento avvenuto giovedì alladi Melegnano dove un 22enne di origini magrebine, è stato accoltellato al torace e alla schiena. Ieri è stato fermato dalla polizia ferroviaria il presunto aggressore e fondamentali per le indagini si sono rivelate le immagini delle telecamere. “In– dicono gli esponenti del ComitatoLodigiano e Sud Milano – è stato da poco attivato il sottopasso, avranno previsto le telecamere? All’uscita verso il quartiere San Biagio hanno appena iniziato a disboscare e a prevedere qualche lampione (dove fino alla scorsa settimana era tutto buio e forestato):però una sede idonea per i pedoni costretti a camminare in strada. Non esiste un marciapiede, uno spazio pedonale oltre la linea della carreggiata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Codogno al buio da tre giorni. “Colpa di un guasto alla cabina Enel” - Il disagio è soprattutto nella zona della stazione con i pendolari costretti a transitare in una zona mal frequentata ... (ilgiorno.it)

Vìola il divieto di avvicinamento ai genitori: arrestato - Il 21enne ha ripetutamente aggredito i famigliari. Intervengono i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Crema ... (laprovinciacr.it)

Codogno scommette sul bando per il mega progetto da 5 milioni - Il “cuore” del piano è il maxi hub con pensiline per i bus che sorgerà tra l’attuale rotonda di via Mochi e la ferrovia, a due passi dal nuovo tunnel sotto i binari, a sfondamento del quinto binario, ... (ilgiorno.it)

A Codogno il trasporto diventa intermodale VIDEO - TRAFFICO Previsti la creazione di un hub per bus all’uscita dal sottopasso in via Trivulzio e una velo stazione; la realizzazione di una nuova rotonda e di una nuova strada per collegare via Papa Giov ... (ilcittadino.it)