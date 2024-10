Lanazione.it - "Scuole e assistenza specialistica: si affronti subito il tema in commissione"

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Nelle, i bisogni educativi e didattici di questi ragazzi vengono progettati con largo anticipo e le ore necessarie definite con i GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) di fine anno scolastico, per l’anno successivo. È per questo motivo che, come gruppo consiliare, avevamo posto al consiglio comunale, e alla secondaconsiliare, la necessità di affrontare il". Lo afferma in una nota il gruppo consiliare La Città delle Persone con il capogruppo Paolo Martinelli e i consiglieri Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce. "L’assistente specialistico – proseguono i tre consiglieri di minoranza – con il docente di sostegno, sono figure chiave del percorso di inclusione e apprendimento di studenti le studentesse con disabilità e gravità , e le loro famiglie: si lavora su aspetti comunicativi, socializzazione, sull’autonomia.