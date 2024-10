Gaeta.it - Scoperta una rete di truffatori che prendeva di mira anziani e snaturava un marchio prestigioso

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione dei carabinieri della Stazione di Reggio Calabria Principale ha portato alla luce un’importantediche, dal 2021 fino al 2024, ha ingannatoe compromesso la reputazione della nota azienda di elettrodomestici, Vorwerk Folletto. Sotto accusa, ben 18 individui con un’età compresa tra i 20 e i 60 anni, denunciati per diversi reati, fra cui truffa, uso di atti falsi e sostituzione di persona. Questa vicenda ha desta la preoccupazione non solo per l’ammontare del danno economico, quantificabile in circa 50mila euro, ma anche per la vulnerabilità di una fascia di popolazione, quella degli, spesso bersaglio di simili inganni. Il meccanismo delle truffe L’indagine condotta dai carabinieri ha rivelato una strategia ben architettata che il gruppo diha impiegato per operare senza destare sospetti.