Scomparsa del Maestro Cesare Venturini: l'addio a una leggenda della boxe italiana

L'AS Audace boxe, una delle palestre più storiche di Roma, situata a pochi passi dal Colosseo, piange la perdita del suo presidente e figura carismatica, Cesare Venturini. Morto all'età di 75 anni, il Maestro Venturini ha dedicato una vita intera alla promozione dello sport e alla formazione di talenti nel panorama pugilistico italiano. La sua Scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità sportiva, che ora si raccoglie in segno di rispetto e gratitudine per il suo operato.

La storia dell'AS Audace boxe

L'AS Audace boxe ha una storia che affonda le radici nel 1898, rendendola la palestra più antica di Roma. Fin dal suo inizio, è stata molto di più di un semplice luogo di allenamento; è un vero e proprio tempio dello sport, capace di abbracciare diverse discipline, dal calcio alla lotta, dal judo all'atletica leggera.

