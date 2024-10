Risolta divergenza Giorgetti- Fmi: un riconoscimento al lavoro dell’Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Un chiarimento positivo ha rapidamente ristabilito l'intesa tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il Fondo Monetario Internazionale (FMI), dissipando le recenti tensioni emerse sui conti pubblici italiani. L'episodio ha avuto origine giovedì a Washington, durante la presentazione del report sull'Europa, quando Helge Berger, vicedirettore del dipartimento europeo del FMI, ha invitato l’Italia, insieme agli altri Paesi dell’area euro ad alto debito, ad adottare un approccio più “ambizioso” nella riduzione del deficit e del debito pubblico.La risposta di Giorgetti è stata ironica: "Quando rinasco faccio l'economista del Fondo monetario internazionale", una battuta che ha fatto il giro delle testate giornalistiche, riflettendo il disappunto del ministro di fronte a un'osservazione percepita come critica verso gli sforzi italiani per il risanamento economico. Ilfogliettone.it - Risolta divergenza Giorgetti- Fmi: un riconoscimento al lavoro dell’Italia Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un chiarimento positivo ha rapidamente ristabilito l'intesa tra il ministro dell'Economia Giancarloe il Fondo Monetario Internazionale (FMI), dissipando le recenti tensioni emerse sui conti pubblici italiani. L'episodio ha avuto origine giovedì a Washington, durante la presentazione del report sull'Europa, quando Helge Berger, vicedirettore del dipartimento europeo del FMI, ha invitato l’Italia, insieme agli altri Paesi dell’area euro ad alto debito, ad adottare un approccio più “ambizioso” nella riduzione del deficit e del debito pubblico.La risposta diè stata ironica: "Quando rinasco faccio l'economista del Fondo monetario internazionale", una battuta che ha fatto il giro delle testate giornalistiche, riflettendo il disappunto del ministro di fronte a un'osservazione percepita come critica verso gli sforzi italiani per il risanamento economico.

