Quando torna Buchanan nell'Inter (Di sabato 26 ottobre 2024) L`arrivo di Palacios all`Inter in estate, era legato all`infortunio dell`esterno canadese Buchanan. I nerazzurri cercavano un braccetto sinistro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) L`arrivo di Palacios all`in estate, era legato all`infortunio dell`esterno canadese. I nerazzurri cercavano un braccetto sinistro

Inter - questione infortunati : quando tornano Acerbi - Calhanoglu - Asllani - Buchanan e Carlos Augusto - La buona notizia della serata di Berna sono sicuramente i tre punti raccolti. La brutta, invece, l`ennesimo infortunio stagionale, visto che... (Calciomercato.com)

Inter - Buchanan brucia le tappe dopo l’infortunio : quando tornerà in gruppo - Il 25enne esterno dell’Inter, Tajon Buchanan, dopo la frattura alla tibia subita in estate, potrebbe presto tornare ad allenarsi con i compagni anticipando i tempi previsti per il recupero. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tra ... (Calcioweb.eu)

