Prosegue il sogno di Filippo, giovane cantante in tv. Gerry Scotti scherza sulla barba che sta crescendo (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue a gonfie vele il percorso del giovane cantante cesenate Filippo Rigoni a "Io Canto Generation" talent condotto da Gerry Scotti il mercoledi sera su Canale 5. Il giovane talento, proveniente da Cesena, ha nuovamente convinto e ammaliato la giuria duettando con Cristina Scuccia, capo Cesenatoday.it - Prosegue il sogno di Filippo, giovane cantante in tv. Gerry Scotti scherza sulla barba che sta crescendo Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024)a gonfie vele il percorso delcesenateRigoni a "Io Canto Generation" talent condotto dail mercoledi sera su Canale 5. Iltalento, proveniente da Cesena, ha nuovamente convinto e ammaliato la giuria duettando con Cristina Scuccia, capo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Mi batte fortissimo il cuore": Angie in semifinale a Sanremo Giovani - Erano partiti in 46, ora ne sono rimasti 24. A partire da martedì 12 novembre ci saranno cinque puntate del talent condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai 2. Si arriverà alla puntata ... (informazione.it)

Non solo Neet, 144mila giovani creano lavoro e fanno impresa - (ANSA) - ROMA, 18 OTT - Non solo Neet, i giovani che non lavorano, non studiano e non si formano. All'opposto, ci sono e aumentano gli Eet (occupati, istruiti e formati): giovani che inventano un lavo ... (corrieredellosport.it)

Che fine hanno fatto i giovani? Ci sono, ma bisogna lasciarli esprimere - Due indagini del Csv Sardegna mostrano dati e curiosità del calo di adesioni nella fascia dai 18 ai 34 anni. Un progetto su civismo e volontariato condotto insieme a Comuni, scuole secondarie dell'Iso ... (vita.it)