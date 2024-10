Problemi irrisolti e il bagno di sangue continua

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La settimana che sta per terminare affida alle prossime che stanno per seguirla non stop, una borsa contenente i. Buona parte di essi erano stati lasciati in custodia dalle precedenti, anche da quelle oramai un po’ datate. Con ancora addosso gli effetti del relax innescatosi il giorno precedente, venerdì, si può tentare di individuare immediatamente, nel calderone di fantasia dove sono tutti insieme, qualcuno dei punti in comune con tutti gli altri paesi interessati, nonché segnali più cruenti di chi è stato coinvolto, in maniera diretta o pressapoco tale, in taledi. Una sintesi estrema di tale combinazione è chiaramente individuabile proprio dove ha preso origine il secondo filone di violenze dopo l’Ucraina. All’inizio quello di Gaza era sembrato solo un attentato, anche se di grandi dimensioni, perciò particolarmente odioso.