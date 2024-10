Dilei.it - Pechino Express 2025, la lista ufficiale dei concorrenti della nuova edizione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dovrebbero cominciare a giorni le registrazionidi, amatissimo adventure show, targato Sky. Alla conduzione del programma televisivo è stato chiamato, ancora una volta, CostantinoGherardesca, che è stato già al timone di quasi tutte le edizioni del reality show. Come per l’ultima serie, anche nel, sarà un inviato speciale ad affiancare il conduttore televisivo. Si tratta di Gianluca Fru dei The Jackal, che seguirà i diversisul campo, nelle tappe che dovranno affrontare lungo il loro percorso. Le puntate del programma televisivo, però, vengono registrate mesi primamessa in onda e così avverrà anche per quest’, con iche sarebbero, adesso, già in partenza per la loro avventura on the road.