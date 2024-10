Partita Modena-Cremonese, cambia la viabilità intorno allo stadio (Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione della Partita di calcio Modena-Cremonese, in programma martedì 29 ottobre alle 20.30 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito Modenatoday.it - Partita Modena-Cremonese, cambia la viabilità intorno allo stadio Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione delladi calcio, in programma martedì 29 ottobre alle 20.30“Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere loin bicicletta è nuovamente attivo il servizio di deposito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo stadio in cui andrà in scena la partita di stasera. Kybunpark - 20mila posti coperti - L’impianto che stasera ospiterà la sfida tra il San Gallo e la Fiorentina è il Kybunpark, esaurito per l’occasione. Per le gare europee la capienza è leggermente ridotta rispetto al campionato (19.694). Stasera sugli spalti ci saranno poco più di ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE Roma-Inter 0-0 : inizia la partita allo Stadio Olimpico! - Roma-Inter è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida i giallorossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il ... (Inter-news.it)

Modena-Palermo : limitazioni al traffico e iniziativa "In Bici allo Stadio" per la Partita del 19 Ottobre - In occasione della partita di calcio Modena-Palermo, in programma sabato 19 ottobre alle 15 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E rimane attivo il servizio di deposito sorvegliato e ... (Modenatoday.it)

Cecchini sul tetto dello stadio di Italia-Israele : clima surreale per la partita di Nations League - Sul tetto del Bluenergy Stadium di Udine sono posizionati i cecchini. Misure di sicurezza altissime durante la partita di Nations League tra Italia e Israele.Continua a leggere (Fanpage.it)