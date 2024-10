Liberoquotidiano.it - Ornella Vanoni sbotta con la Toffanin: "Basta e che pal***e", gelo a Verissimo | Video

(Di sabato 26 ottobre 2024) I soldi e, un rapporto complicato. La splendida 90enne si conferma l'ultima vera Diva della musica italiana (Mina permettendo) e uno straordinario personaggio televisivo anche a, dov'è stata ospite di Silvianel salotto del sabato di Canale 5. L'interprete di L'appartamento ha candidamente confessato di aver sperperato tutto il patrimonio guadagnato in quasi 70 anni di carriera, anche se la stima fatta dai giornali, 118 milioni di euro, è sicuramente eccessiva. "Ho perso tutto. Un po' perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po' per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo".